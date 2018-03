„Ekki séns“ að Klopp verði jafnlengi og Ferguson

Jürgen Klopp, knattspyrnustjóri Liverpool, segir engar líkur á því að hann muni verða stjóri liðsins jafnlengi og Alex Ferguson stýrði Manchester United eða Arsene Wenger hjá Arsenal.

Ferguson stýrði Manchester United frá 1986 til 2013, eða í 27 ár, eða þar til hann var kominn á sitt 72. ár. Arsene Wenger hefur stýrt Arsenal frá 1996, í að verða 22 ár.

Klopp er samningsbundinn Liverpool til ársins 2022 og segir að fótboltinn hafi breyst svo mikið og að það sé óraunhæft að geta verið svo lengi við stjónartaumana hjá Liverpool.

„Bara alls ekki. Ekki séns,“ sagði Klopp við BBC í kvöld en myndskeiðið má sjá hér neðst í fréttinni.

„Ég ber virðingu fyrir Arsene og Sir Alex og hvað þeir gerðu fyrir knattspyrnuna en leikurinn hefur breyst mikið. Ég held að fyrstu 15 árin fyrir þessa gaura hafi verið eins og frí ef þú berð það saman við seinni 15 árin þeirra,“ sagði Klopp.

„Það eru þessir samskiptamiðlar. Ég les þá ekki en þeir áhrif á svo margt og á hluti sem ég skil ekki alveg. Ég er 50 ára og ungur í anda en ég er of gamall fyrir þetta,“ sagði Klopp.

„Eftir 20 ár verð ég sjötugur. Ég get fullvissað þig um að ég verð ekki hér. En við erum á svo góðum stað í dag að við ættum ekki að vera að draga upp þá dimmu mynd fyrir stuðningsmenn Liverpool að ég verði hérna næstu 20 árin. Svona nú, verum jákvæð,“ sagði Klopp léttur.

