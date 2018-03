Hundfúlir út í Emré Can

Stuðningsmenn Liverpool eru mjög ósáttir með ummæli þýska miðjumannsins Emré Can sem hann lét falla í viðtali.

Can, sem hefur verið sterklega orðaður við Ítalíumeistara Juventus, sagði í viðtali við þýska blaðið Süddeutsche Zeitung að hann væri með þau gæði að geta spilað með mjög sterku liði á næstu leiktíð.

Þessi ummæli hafa fallið í grýttan jarðveg hjá stuðningsmönnum Liverpool og sumir ganga svo langt með því að segja að Þjóðverjinn eigi aldrei að spila meira með liðinu. Samningur hans við Liverpool rennur út í sumar.

Hér má sjá nokkrar twitter-færslur frá stuðningsmönnum Liverpool;

I’ve backed Emre Can from day 1 but his recent comments have annoyed me. Why would he want to leave a team that’s so obviously on the up and he’s playing consistently every week with one of the best managers in the world? Baffling. — - (@AnfieldRd96) March 21, 2018

Emre Can's recent interview is purely arrogant. — DilzLFC (@DilzLFC) March 21, 2018

Emre Can average statistics per 90 mins.



Red - Unnecessary passes

Green - Key passes

Blue - Chances created pic.twitter.com/tXvFxeqGiU — ‏ً (@ClinicalFirmino) March 21, 2018

Emre Can's #LFC highlights...



1. That volley.

2. Will he/won't he leave.

3. His hair. — LFC_Tonks (@LFC_Tonks) March 21, 2018

Emre Can wouldn’t be a big miss when he leaves, we can already tell he wants to since December. One of the most inconsistent players I’ve seen, could play well against City and then play awful at Swansea. Easily replaceable, enjoy the Juventus bench. — Samue (@VintageSalah) March 21, 2018