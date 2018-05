Hálf öld liðin frá Evrópusigri United

Í dag er hálf öld liðin frá því Manchester United varð fyrst enskra liða til að sigra í Evrópukeppni meistaraliða. Lagði United þá Benfica að velli í úrslitaleiknum 4:1 á Wembley.

Bobby Charlton skoraði tvívegis í leiknum en þeir George Best og Brian Kidd skoruðu einnig. Benfica tefldi fram stórstjörnunni Eusebio en honum tókst ekki að skora í þetta skiptið. Graca gerði mark Benfica. Fjórum mánuðum síðar átti Benfica eftir að mæta Val í Evrópukeppninni 1968-1969.

Svipmyndir úr leiknum

United varð fyrst enskra liða til að vinna Evrópubikarinn. Áratug áður var liðið reyndar komið í undanúrslitin þegar megnið af leikmannahópnum fórst í flugslysinu í München og knattspyrnustjórinn Sir Matt Busby stórslasaðist. Hann lifði þó af og var við stjórnvölinn þegar United sigraði fyrir hálfri öld. Sir Bobby Charlton lifði slysið einnig af sem ungur leikmaður.

Charlton minnist sigursins á samskiptamiðlum í dag:

I have always felt privileged to be part of the @ManUtd family. But no more so than fifty years ago today, when as captain of the greatest football club in the world, I lifted the European Cup on behalf of my fellow players, coaches, and supporters. pic.twitter.com/QKPQ5rrz4g