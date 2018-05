Sterling útskýrir „ógeðslegt“ húðflúr

Enska götublaðið The Sun birti í dag mynd af húðflúri á hægri fæti Raheem Sterling, leikmanns Manchester City og enska landsliðsins. Húðflúrið er af M16-byssu. Sun skrifaði í umfjöllun sinni um flúrið að það væri ógeðslegt og sjúkt.

Lucy Cope, stofnandi Mæður á móti byssum-samtakanna, segir flúrið ógeðslegt og að Sterling eigi að skammast sín. Hún segir leikmanninn ekki eiga að spila fyrir enska landsliðið nema hann losi sig við flúrið.

Sterling útskýrir á Instagram-síðu sinni í dag að flúrið væri til að minnast pabba hans sem var skotinn til bana þegar Raheem Sterling var aðeins tveggja ára gamall. Vegna atviksins lofaði Sterling sjálfum sér að hann myndi aldrei snerta byssu og hann skjóti aðeins með fætinum.

Hér að neðan má sjá mynd af Sterling þar sem húðflúrið sést vel.

