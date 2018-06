Fred samdi við United til fimm ára

Brasilíski landsliðsmaðurinn Fred er genginn í raðir Manchester United en félagið greindi frá því í þessu að hann hafi skrifað undir fimm ára samning.

Fred er 25 ára gamall miðjumaður sem kemur til Manchester United frá úkraínska liðinu Shakhtar Donetsk.

„Ég er virkilega ánægður. Ég er svo glaður að vera kominn hingað og fá tækifæri til að spila með þessu félagi. Manchester United er risastórt félaga og það mikill heiður að fá að spila með því,“ segir Fred á vef félagsins.

Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu