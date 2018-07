Bjóða taílensku strákunum á Old Trafford

Enska úrvalsdeildarliðið Manchester United hefur boðið taílensku fótboltadrengjunum sem bjargað var út úr hellinum í Chiang Rai-héraði á Taílandi á leik með liðinu á Old Trafford á næstu leiktíð.

„Okkur er létt að heyra að fótboltadrengjunum 12 og þjálfara þeirra sem hafa verið fastir í hellinum á Taílandi hefur verið bjargað. Við bjóðum Wild Boars-liðinu og bjargvættum þeirra á Old Trafford á næsta tímabili,“ segir á Twitter-síðu Manchester United.

Áður hafði for­seti FIFA, Gi­anni In­fant­ino, boðið drengj­un­um að vera viðstaddir úrslitaleikinn á heimsmeistaramótinu sem fram fer í Moskvu á sunnudaginn en læknar telja að drengirnir hafi ekki heilsu í fara þangað.

#MUFC is relieved to learn that the 12 footballers and their coach trapped in a cave in Thailand are now safe. Our thoughts and prayers are with those affected.



We would love to welcome the team from Wild Boars Football Club and their rescuers to Old Trafford this coming season. pic.twitter.com/5CGMoD1Msq