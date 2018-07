Karius enn að gera mistök (myndskeið)

Loris Karius markvörður Liverpool heldur áfram að gera slæm mistök á milli stanganna en hann gerði sig sekan um ein slík þegar Liverpool hafði betur á móti Tranmere 3:2 í æfingaleik í kvöld.

Liverpool komst í 3:0 með mörkum frá Rafael Camacho, Sheyi Ojo og Adam Lallana og komu öll mörkin í fyrri hálfleik. Tranmere skoraði tvö mörk á síðustu 20 mínútum leiksins og það fyrra skrifast algjörlega á Karius eins og sjá má á meðfylgjandi myndskeiði.

Þjóðverjinn gerði tvenn hræðileg mistök í tapi Liverpool gegn Real Madrid í Meistaradeildinni í vor og á dögunum sagði Jür­gen Klopp, knatt­spyrn­u­stjóri Li­verpool það vera 100% víst að heila­hrist­ing­ur sem hann fékk í leiknum hafi verið að baki mistak­anna sem Karius gerði í úr­slita­leikn­um.

Another Loris Karius howler tonight for Liverpool. I’m guessing he’s still concussed. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/mTWC8oJvz8