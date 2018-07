Mahrez kominn til City

Riyad Mahrez er genginn í raðir Englandsmeistara Manchester City frá Leicester en félagið greinir frá þessu á twitter-síðu sinni.

Manchester City reyndi ítrekað að fá Alsírringinn í sínar raðir í janúar en Leicester hafnaði öllum tilboðum í leikmanninn.

Nú er hann er hins vegar búinn að skrifa undr hjá Englandsmeisturunum sem greiða 60 milljónir punda fyrir leikmanninn og hann er þar með orðinn dýrasti leikmaður Manchester City.

Mahrez, sem er 27 ára gamall, hefur leikið með Leicester City frá árinu 2014 og átti stóran þátt í að tryggja liðinu óvæntan meistaratitil fyrir tveimur árum.

The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0