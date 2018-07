Torreira kominn til Arsenal

Enska úrvalsdeildarliðið Arsenal greindi frá því nú rétt í þessu að það hafi gengið frá samningi við úrúgvæska landsliðsmanninn Lucas Torreira.

Torreira er 22 ára gamall miðjumaður sem kemur til Arsenal frá ítalska liðinu Sampdoria og er talið að kaupverð Arsenal á leikmanninum sé um 25 milljónir punda. Hann lék alla leiki Úrúgvæa á heimsmeistaramótinu í Rússlandi og vakti athygli þar fyrir vasklega framgöngu. Honum er ætlað að fylla skarð Jack Wilshere sem í gær samdi við West Ham.

Torreira er fjórði leikmaðurinn sem gengur í raðir Arsenal eftir að Unai Emery tók við stjórastarfinu hjá Arsenal í sumar. Áður hafði liðið fengið hægri bakvörðinn Stefan Lichtsteiner, markvörðinn Bernd Leno og miðvörðinn Sokratis Papastathopoulos.

