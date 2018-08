Mourinho skýtur föstum skotum að City

José Mourinho, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur skotið föstum skotum að nágrönnum sínum í City fyrir heimildamyndaseríu þeirra, All or Nothing, þar sem svipast er bak við tjöldin hjá félaginu.

Myndatökuhópur fylgdi Pep Guardiola og lærisveinum hans hjá City á síðasta tímabili og í þáttaröðinni eru sýndar klippur frá búningsherberginu og af æfingum liðsins. Mourinho var þó ekki sérlega skemmt yfir myndefninu.

„Þú getur gert frábæra mynd og borið virðingu fyrir öðrum á sama tíma,“ sagði Portúgalinn við Sky Sports. „Þú þarft ekki að sýna virðingarleysi til að vera með frábæra mynd. Þú getur verið ríkt félag og keypt alla bestu leikmenn heimsins en þú getur ekki keypt sómakennd.“