Gylfi og Jóhann Berg í liði vikunnar

Gylfi Þór Sigurðsson og Jóhann Berg Guðmundsson eru báðir í liði vikunnar í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta að mati fyrrverandi markahróksins Alan Shearer.

Jóhann og Gylfi voru báðir á skotskónum um helgina. Gylfi gerði tvö mörk fyrir Everton í 3:0-sigri á Fulham og Jóhann Berg skoraði eitt og lagði upp annað í 2:1-sigri Burnley á Cardiff.

Íslendingarnir eru í afar góðum félagsskap í liðinu, þar sem þriggja manna sóknarlína samanstendur af Raheem Sterling, Harry Kane og Eden Hazard. Hér að neðan má sjá allt liðið.

That front three 🔥



Presenting @alanshearer's #PL Team of the Week pic.twitter.com/DTn8hu7XBd