Þessi virði að sjá þetta í „Match of the Day“

„Algjörlega magnað mark og hann á mikið hrós skilið. Það er þessi virði að sjá það í þættinum Match of the Day í kvöld,“ sagði Gary Lineker, sparkspekingur á BBC og fyrrum leikmaður enska landsliðsins í twitter-færslu eftir að Gylfi Þór Sigurðsson skoraði stórkostlegt sigurmark fyrir Everton gegn Leicester á útivelli í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag.

Lineker sem lék á árum áður með Leicester, Everton, Tottenham og Barcelona hreifst mjög að marki Gylfa og skildi engan undra því Gylfi þrumaði boltanum utan vítateigs efst upp í markhornið og hann hefur nú skorað 19 mörk utan vítateis, jafnmörg og Brasilíumaðurinn Phileppe Couthinho, fyrrverandi leikmaður Liverpool gerði í ensku úrvalsdeildinni.

An absolutely stunning goal from Sigurdsson gives Everton the lead at Leicester. Credit where it’s due. Worth seeing on @BBCMOTD tonight.