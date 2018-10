Ronaldo hitti Sir Alex

Portúgalinn Cristiano Ronaldo heilsaði upp á sinn gamla læriföður Sir Alex Ferguson í heimsókn sinni til Manchester.

Ronaldo lék á Old Trafford í gærkvöldi með Juventus í Meistaradeild Evrópu og lagði upp eina markið gegn sínu gamla félagi.

Ferguson fékk Ronaldo til United á sínum tíma og hefur Ronaldo margsinnis greint frá því hversu mikil áhrif Ferguson hafði á framgang Portúgalans í íþróttinni.

Ferguson er á batavegi eftir heilablóðfall sem hann fékk fyrr á árinu. Miðað við myndina sem Ronaldo birti af þeim saman á samfélagsmiðlum virðist Skotinn býsna hress.

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW