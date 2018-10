Þyrluslys fyrir utan heimavöll Leicester

Þyrla í eigu Vichais Srivaddhanaprabha, eiganda enska úrvalsdeildarfélagsins Leicester City, hrapaði fyrir utan völl félagsins, King Power-völlinn, eftir 1:1-jafntefli liðsins við West Ham í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Ekki er enn vitað hverjir voru um borð í þyrlunni eða um slys á fólki. „Við erum að vinna í þessu fyrir utan King Power-völlinn,“ sagði í yfirlýsingu sem lögreglan í Leicester sendi frá sér í kvöld.

Fyrstu myndir af vettvangi sýna eldhaf á bílastæðinu fyrir utan völlinn. „Aðeins nokkrum sekúndum eftir flugtak bilar eitthvað aftan í þyrlunni og hún missir stjórn á sér og lendir á bílastæðinu, rétt hjá vellinum," sagði vitni í samtali við Sky fréttastofuna um málið.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD