Pogba gerir grín að sjálfum sér (myndskeið)

Paul Pogba birtir myndskeið á Twitter-síðu sinni í dag þar sem hann gerir grín að aðhlaupi sínu frá vítapunktinum í leiknum gegn Everton á sunnudaginn.

Pogba tók 28 skref áður en hann spyrnti knettinum af vítapunktinum. Jordan Pickford sá við honum og varði spyrnuna en Frakkinn náði frákastinu og skoraði.

Furðulegt aðhlaup Pogba í vítaspyrnunum sem hann hefur tekið fyrir Manchester United á leiktíðinni hefur pirrað marga stuðningsmenn United og í myndskeiðinu sem hann birtir og má sjá hér að neðan endurtekur Pogba aðhlaupið þegar hann hleypur að bíl sínum.

‘How do I get to my car’

🚗 pic.twitter.com/HkmUX4k9oa