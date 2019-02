Enski boltinn í beinni

Textalýsing Byrjunarlið Crystal Palace og Fulham: 📋 Here's the #CPFC 🦅 side to take on @FulhamFC this afternoon! #CRYFUL pic.twitter.com/gUr2kWTyx2 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 2, 2019 Here's how we line up for today’s game v Palace! 📋 #CRYFUL #COYW pic.twitter.com/T481kaQx42 — Fulham Football Club (@FulhamFC) February 2, 2019