Frammistaða Þróttara er víða þekkt

Frammistaða karlaliðs Þróttar í knattspyrnu á Íslandsmótinu árið 2003 rataði heldur betur óvænt inn í inngang að grein um Liverpool og Jürgen Klopp hjá breska blaðinu Guardian á dögunum.

Paul Doyle heldur um lyklaborðið í greininni sem um ræðir en þar fjallar hann um gengi Liverpool og veltir því fyrir sér hvort farið sé að halla undan fæti hjá toppliðinu eftir frábært gengi í deildinni fyrri hluta tímabilsins.

Í inngangi greinarinnar segir:

„Famously, Liverpool fans are among the world’s most educated about football, which is why you could almost hear the Kop murmur “Knattspyrnufélagið Þróttur” throughout Wednesday’s trouser-soiling ordeal against Leicester City. Most other observers were probably just thinking “Throttur FC”, the more common name for the team who, in 2003, were top of the Icelandic league at halfway only to finish the campaign being relegated.“

Margir íslenskir sparkunnendur þekkja þá sögu þegar Þróttarar fóru á kostum í efstu deild árið 2003. Voru þeir efstir þegar Íslandsmótið var hálfnað en féllu engu að síður niður í næstefstu deild þegar upp var staðið. Fengu aðeins fjögur stig í síðari umferðinni. Er þarna vísað til þessara örlaga Þróttara.

