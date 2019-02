Rauk út af vellinum og upp á fæðingardeild

Joe Day, markvörður enska D-deildarliðsins Newport County, á seint eftir að gleyma gærdeginum.

Day stóð á milli stanganna hjá Newport County og átti stórleik þegar liðið sló B-deildarliðið Middlesbrough út úr 32-liða úrslitunum í ensku bikarkeppninni í gærkvöld og mætir Englandsmeisturum Manchester City í 16-liða úrslitunum.

Strax eftir leikinn fékk Day þær fréttir að kona hans væri komin á fæðingardeildina. Day rauk í einum hvelli upp á sjúkrahús og þegar þangað var komið hitti hann konu sína ásamt tvíburadætrum þeirra.

„Gerðu það má ég fara stjóri, spurði hann mig strax eftir að leiknum lauk. Hann hljóp út af vellinum og ég hef aldrei séð hann fara svona hratt,“ sagði Michael Flynn, knattspyrnustjóri Newport County, eftir leikinn.

A huge congratulations to 'Keeper Joe Day and his wife Lizzie who gave birth to twins Sophia Grace Day and Emelia Lillie Day last night.



Mother Lizzie and the two girls are all healthy