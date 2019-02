Gerðu grín að flugslysi Sala

Tveir stuðningsmenn enska úrvalsdeildarfélagsins Southampton voru handteknir í gær eftir 1:2-tap liðsins fyrir Cardiff. Stuðningsmennirnir gerðu grín að flugslysinu sem Emiliano Sala, leikmaður Cardiff, lést í og voru reknir af vellinum og handteknir í kjölfarið.

Flugvél sem var á leið með Sala frá Nantes í Frakklandi til Cardiff, þar sem hann var nýbúinn að skrifa undir samning, fórst með þeim afleiðingum að Sala og flugmaður vélarinnar létust. Aðeins eru þrír dagar síðan líkamsleifar Sala fundust og andlát hans var staðfest.

Það stöðvaði ekki stuðningsmennina í að veifa út höndunum og leika flugvél og beina því í áttina að stuðningsmönnum Cardiff, sem skiljanlega brugðust illa við. Southampton ætlar að setja mennina í lífstíðarbann frá leikjum liðsins.

„Við hörmum þessa hegðun stuðningsmanna. Tveir einstaklingar eru í haldi lögreglunnar og þeir aðilar sem tengjast atvikinu fá lífstíðarbann," segir í yfirlýsingu frá Southampton. Hér að neðan má sjá myndband af þessu ógeðfelda atviki.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh