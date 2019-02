„Þú bjóst okkur til“

Manchester United greinir frá því á vef sínum að Eric Harrison, fyrrverandi unglingaþjálfari hjá félaginu, sé látinn, 81 árs gamall.

Harrison leiðbeindi ungum leikmönnum Manchester United í áraraðir og margir þeirra náðu hæstu hæðum hjá félaginu og þar fóru fremstir í flokki þeir David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes og Gary Neville. Allir náðu þeir langt á sínum ferli og fjölda meistaratitla með Manchester United.

„Við höfum misst læriföður okkar, þjálfara okkar og manninn sem bjó okkur til. Hann kenndi okkur að hvernig átti að spila, að gefast aldrei upp, hversu mikilvægt var að vinna einstaklingseinvígin inni á vellinum og hvað við þurftum að gera til að fá að spila fyrir Manchester United. Eric, við eigum þér allt að þakka,“ skrifar Gary Neville á Twitter-síðu sína.

We are extremely saddened to report that our former youth coach Eric Harrison passed away last night. Our thoughts and prayers go out to Eric's family and friends at this sad and difficult time. pic.twitter.com/vS94a8MKxr

We’ve lost our mentor , our coach and the man who made us. He taught us how to play , how to never give up , how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. Eric we owe you everything ❤️ pic.twitter.com/iv0uisTGCl