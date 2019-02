Pochettino lét illa og var kærður

Mauricio Pochettino, knattspyrnustjóri Tottenham, hefur verið kærður af enska knattspyrnusambandinu vegna óláta sinna eftir tap liðsins gegn Burley í ensku úrvalsdeildinni á laugardag. Pochettino lét Mike Dean, dómara leiksins, heyra það í leikslok.

Pochettino reifst við Dean strax eftir leik, en þegar hann virðist vera labba frá honum, snýr hann sér aftur við ásamt Jesús Pérez, aðstoðarmanni sínum, og veitast þeir enn frekar að Dean, sem virðist hafa sagt eitthvað.

„Hvað sagðir þú?“ sést Pochettino segja og Pérez bendir að andliti Dean og öskrar „þú getur ekki sagt svona!“ Enginn hefur viljað tjá sig við enska fjölmiðla nákvæmlega hvað var sagt. Pochettino viðurkenndi hins vegar eftir leik að hann hafi ekki hagað sér vel og hann myndi samþykkja þá refsingu sem honum yrði veitt.

