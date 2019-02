Sjö búnir að skora fleiri en Gylfi

Aðeins sjö leikmenn hafa skorað fleiri mörk en Gylfi Þór Sigurðsson í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð.

Gylfi skoraði tvö mörk í 3:0 sigri Everton gegn Cardiff í gærkvöld og hefur þar með skorað 11 mörk í deildinni á tímabilinu. Hann er í 8.-11. sæti á markalistanum en Gylfi er bú­inn að jafna sitt besta tíma­bil til þessa í markaskorun. Hann skoraði 11 mörk fyr­ir Sw­an­sea tíma­bilið 2015-16.

Gylfi fór til stuðningsmanna Everton sem voru í stúkunni eftir leikinn eins og sjá má í meðfylgjandi myndskeiði hér að neðan.

Markahæstir:

17 - Mohamed Salah, Liverpool

17 - Sergio Agüero, Manchester City

15 - Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal

15 - Harry Kane, Tottenham

12 - Eden Hazard, Chelsea

12 - Sadio Mané, Liverpool

12 - Raheem Sterling, Manchester City

11 - Gylfi Þór Sigurðsson, Everton

11 - Paul Pogba, Manchester United

11 - Alexandre Lacazette, Arsenal

11 - Son Heyung-Min, Tottenham



Sigurdsson heads over to the fantastic travelling support at the end of the game, and they love him! pic.twitter.com/H46YF1CQql