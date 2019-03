Segist vera sá fljótasti (myndskeið)

Belgíski landsliðsmaðurinn Romelu Lukaku segist vera fljótasti leikmaðurinn í liði Manchester United.

Lukaku svarar nokkrum spurningum á instragram-síðu Manchester United og hann segist ekki vera í neinum vafa hver sé fljótasti leikmaður liðsins.

Lukaku hefur verið að glíma við meiðsli og gat ekki spila með Belgum í leikjunum Rússum og Kýpurbúum í undankeppni EM þar sem Belgar fögnuðu sigri í báðum leikjunum. Óvissa ríkir hvort hann verði klár í slaginn með Manchester United um næstu helgi en þá tekur liðið á móti Watford í ensku úrvalsdeildinni.

Who's the fastest player in the group, @RomeluLukaku? 🤔🙋‍♂️ #MUFC

