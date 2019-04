Margir vilja meina að Mohamed Salah hafi verið stálheppinn að fá ekki að líta rauða spjaldið í viðureign Liverpool og Porto í Meistaradeildinni á Anfield í gærkvöld.

Atvikið átti sér stað þegar um tíu mínútur voru til leiksloka. Egyptinn missti boltann aðeins og langt frá sér og þegar hann ætlaði að teygja sig í boltann fór hann með fótinn beint á sköflunginn á Danilo Pereira, fyrirliða Porto.

„Ég þakka guði fyrir að Salah hafi ekki fótbrotið Danilo,“ sagði Pinto da Costa forseti Porto eftir leikinn.

Mark Clattenburg fyrrverandi dómari í ensku úrvalsdeildinni sagði að Salah hefði átt að vera rekinn útaf fyrir brotið en dómari leiksins sá ekki einu sinni ástæðu til að gefa egypska sóknarmanninum gult spjald.

