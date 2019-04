„Þetta er viðbjóðslegt“ (myndskeið)

Jürgen Klopp knattspyrnustjóri Liverpool segir að níðsöngvar nokkurra stuðningsmanna Chelsea um Mohamed Salah í Prag fyrir leik Chelsea og Slavia Prag í Evrópudeildinni í gær hafi verið viðbjóðslegir.

„Salah er hryðjuverkamaður,“ sungu stuðningsmennirnir á veitingastað í Prag. Chelsea kom í veg fyrir að þeir kæmust inn á leikvanginn eftir að félagið sá myndskeið af atvikinu.

„Þetta er viðbjóðslegt og er enn eitt dæmi um eitthvað sem á ekki að gerast. Því sterkari sem viðbrögðin eru því meira mun það hjálpa. Ef þú gerir eitthvað svona þá ættir þú aldrei að fá að fara á völlinn aftur. Það er mín skoðun og það á að setja þessa menn í lífstíðarbann,“ sagði Klopp við fréttamenn í dag.

Myndband af söng stuðningsmanna Chelsea má sjá hér að neðan.

