Odoi spilar ekki meira á tímabilinu

Callum Hudson-Odoi, ungstirnið í liði Chelsea og enska landsliðsins, staðfesti eftir leik Chelsea og Burnley í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í kvöld að hann spili ekki meira með á tímabilinu.

Odoi, sem er 18 ára gamall, varð fyrir meiðslum í hásin og þurfti að yfirgefa völlinn á 40. mínútu. Í twitter-færslu eftir leikinn staðfesti leikmaðurinn að tímabilinu sé lokið og að hann ætli að mæta sterkari til leiks á næsta tímabili.

Chelsea varð að sætta sig við 2:2 jafntefli á móti Burnley en stigið dugði liðinu til að komast upp í fjórða sæti deildarinnar.

Tottenham er í 3. sætinu með 67 stig eftir 34 leiki, Chelsea er í 4. sæti með 66 stig eftir 35 leiki, Arsenal hefur 66 stig eftir 34 leiki og Manchester United er með 64 stig eftir 34 leiki.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH