Cardiff heiðraði Aron Einar

Landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson fékk viðurkenningu fyrir framúrskarandi framlag til Cardiff á lokahófi velska félagsins en Aron lék á laugardaginn síðasta heimaleik sinn með Cardiff.

Aron Einar og félagar töpuðu fyrir Crystal Palace 3:2 á heimavelli og með tapinu féll Cardiff endanlega en liðið sækir Manchester United heim í lokaumferðinni næsta sunnudag. Það verður síðasti leikur Arons með Cardiff en í sumar gengur hann í raðir Al-Arabi í Katar og mun þar spila undir stjórn Heimis Hallgrímssonar.

Aron Einar hefur leikið með Cardiff undanfarin átta ár og hefur verið í miklum metum hjá stuðningsmönnum velska liðsins.

„Við höfum farið í gegnum margt saman, ég og stuðningsmennirnir. Það hafa komið hæðir og lægðir hjá okkur, góðir tímar og erfiðir eins og gerist í fótboltanum. Ég hef verið hér í átta ár og báðir synir mínir eru fæddir hér. Ég verð bláfugl að eilífu, svo mikið er víst,“ sagði Aron í viðtali sem birt var í leikskrá Cardiff fyrir leikinn gegn Palace.

Thank you for your support during the 8 years i have been here #bluebirds pic.twitter.com/9BEEDIZhTf