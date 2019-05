Lineker og Hoddle misstu sig (myndskeið)

Gary Lineker, Rio Ferdinand og Glenn Hoddle misstu sig gjörsamlega í fagnaðarlátunum þegar Lucas Moura skoraði sigurmark Tottenham í leiknum gegn Ajax í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld.

Þessir þrír kappar voru að fylgjast með leiknum á BT Sports og þegar Moura skoraði sigurmarkið ætlaði allt um koll að keyra í stúdíóinu eins og sjá má í meðfylgjandi myndskeiði.

Vonandi hefur Hoddle verið með sprengitöflunar en hann er var hætt kominn á síðasta ári þegar hann fékk hjartaáfall þegar hann var í upptöku í þætti á sjónvarpsstöðinni.

Bæði Hoddle og Lineker léku með Tottenham á árum áður. Hoddle frá 1975 til 1982 og þá var hann stjóri liðsins 2001-2003. Lineker lék með liðinu 1989-1992.

Limbs in the BT Sport Studio, just look at what it means to @GlennHoddle #COYS #THFC



pic.twitter.com/txWReCL4S5