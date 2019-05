Giroud búinn að skrifa undir

Franski sóknarmaðurinn Oliver Giroud hefur skrifað undir nýjan eins árs samning við enska úrvalsdeildarliðið Chelsea.

Giroud, sem er 32 ára gamall, kom til Chelsea frá Arsenal í janúar á síðasta ári. Frakkinn skoraði aðeins tvö mörk í 27 leikjum með Chelsea í deildinni á nýafstöðnu tímabili en hann hefur skorað 10 mörk í Evrópudeildinni og er markahæstur.

Giroud mætir sínum gömlu félögum í Arsenal í úrslitaleik Evrópudeildarinnar í Bakú í Aserbaídsjan 29. þessa mánaðar.

„Ég er mjög ánægður að hafa gert nýjan samning. Ég vildi svo sannarlega taka eitt ár til viðbótar og ég hlakka mikið til næstu leiktíðar,“ segir Giroud.

'I am very happy and looking forward to the next year!' - @_OlivierGiroud_ 😄 pic.twitter.com/9upc88ffUW