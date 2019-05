Mkhitaryan fer ekki til Bakú

Arsenal hefur staðfest að armenski miðjumaðurinn Henrikh Mkhitaryan verði ekki í leikmannahópi liðsins þegar það mætir Chelsea í úrslitaleik Evrópudeildar UEFA í knattspyrnu í Bakú í Aserbaídsjan þann 29. þessa mánaðar.

Það er af öryggisástæðum sem Mkhitaryan fer ekki með Arsenal-liðinu til Bakú en Armenía og Aserbaídsjan eru fjandþjóðir sem hafa átt í átökum sín á milli í fjölda ára.

Mkhitaryan hefur verið öflugur með Arsenal í Evrópudeildinni en hann átti stóran þátt að tryggja Manchester United sigur í þessari keppni fyrir tveimur árum.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against Chelsea."



