Danski landsliðsmarkvörðurinn Jonas Lössl verður liðsfélagi Gylfa Þór Sigurðssonar hjá enska úrvalsdeildarliðinu Everton frá og með 1. júlí næstkomandi.

Lössl skrifar undir samning við Everton sem gildir út júní 2022 en hann kemur til liðsins frá Huddersfield sem féll úr úrvalsdeildinni í vor. Hann spilaði 69 af 76 leikjum með Huddersfield í ensku úrvalsdeildinni en þar áður lék hann með þýska liðinu Mainz.

