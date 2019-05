Aston Villa upp í ensku úrvalsdeildina

Aston Villa fylgir Norwich og Sheffild United upp í ensku úrvalsdeildina en Aston Villa fagnaði 2:1 sigri gegn Derby Cotunty í umspili um þriðja og síðasta lausa sætið í ensku úrvalsdeildinni á Wembley í dag.

Anwar El-Ghaz kom Aston Villa í forystu á 44. mínútu þegar hann skallaði netið af stuttu færi. Aston Villa tvöfaldaði foyrstu sína þegar John McGinn skoraði á 59. mínútu eftir mikil mistök markvarðar Derby.



Jack Marriott minnkaði muninn fyrir Derby á 81. mínútu en Aston Villa tókst að halda fengnum hlut þrátt fyrir hetjulega tilburði að jafna metin og leikur Aston Villa í deild þeirra bestu á Englandi á næstu leiktíð. Liðið lék síðast í ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2015-16. Birkir Bjarnason var ekki í leikmannahópi Aston Villa í dag.



Leikurinn í umspili um sæti í úrvalsdeildinni er talinn verða verðmætasti fótboltaleikurinn í heimi en hann ætti að tryggja Aston Villa um 170 milljónir punda, jafn­v­irði um 27 millj­arða króna, í gegn­um all­ar þær tekj­ur sem fylgi því að kom­ast í úr­vals­deild­ina.

