Sarri rauk út af æfingu Chelsea (myndskeið)

Maurizio Sarri knattspyrnustjóri Chelsea stormaði út af æfingu Chelsea-liðsins í Bakú í kvöld sólarhring áður en hans menn mæta Arsenal í úrslitaleik Evrópudeildar UEFA í Aserbaídsjan annað kvöld.

David Luiz og Gonzalo Higuain lentu í einhverju orðaskaki á æfingunni og það reiddi Sarri til reiði sem endaði með því að kastaði derhúfi sinni í grasið og rauk út af æfingunni. Tíu mínútum áður sat Sarri fyrir svörum fréttamanna þar sem hann sagðist elska leikmenn sína.

Framtíð Ítalans í starfi knattspyrnustjóra Chelsea er í óvissu en hann hefur meðal annars verið orðaður við Ítalíumeistara Juventus.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Azpillicueta come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/mkp6LhSZSY