Mikil gleði í búningsklefanum (myndskeið)

Liðsmenn Liverpool voru eðlilega í sigurvímu eftir sigurinn gegn Tottenham í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gærkvöld.

Gleðin var mikil í búningsklefa Liverpool eftir leikinn þar sem leikmenn liðsins dönsuðu og sungu sigursöngva eins og sjá má í meðfylgjandi myndskeiði.

