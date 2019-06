Edinburgh er látinn

Justin Edinburgh knattspyrnustjóri Leyton Orient og fyrrverandi leikmaður Tottenham er látinn, 49 ára gamall.

Edinburgh lést á sjúkrahúsi fimm dögum eftir að hafa verið fluttur þangað eftir að hann varð hjartastopp. Hann hefur verið knattspyrnustjóri Leyton Orient frá árinu 2017 og undir hans stjórn tryggði liðið sér sigur í utandeildinni í vor og leikur liðið í D-deildinni á næstu leiktíð.

Edinburgh lék með Tottenham frá 1990-2000 og varð bikarmeistari með liðinu árið 1991. Hann lék 215 leiki með Tottenham en fór þaðan til Portsmouth. Eftir að knattspyrnuferlinum lauk fór hann út í þjálfun og var stjóri Northampton Town, Gillingham og Newport County áður en hann tók við liði Leyton Orient.

We are deeply saddened and shocked to hear of the passing of Justin Edinburgh.



Our heartfelt condolences and thoughts go out to his family and friends at this terribly difficult time as well as everyone that worked alongside Justin at Leyton Orient. pic.twitter.com/rFRZZYNuLa