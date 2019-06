Bilic ráðinn stjóri WBA

Króatinn Slaven Bilic hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri enska B-deildarliðsins WBA til næstu tveggja ára.

Bilic var knattspyrnustjóri West Ham frá 2015-17 en var rekinn úr starfi í nóvember 2017 eftir 4:1 tap gegn Liverpool.

Frá West Ham fór Bilic til Al-Ittihad í Sádi-Arabíu í september 2018 en var látinn taka poka sinn fimm mánuðum síðar.

