Forest búið að ráða nýjan stjóra

Aðeins nokkrum mínútum eftir að hafa tilkynnt um brottrekstur Martins O'Neill úr starfi knattspyrnustjóra Nottingham Forest greindi félagið frá ráðningu á nýjum stjóra.

Sá er Frakkinn Sabri Lamouchi sem lék á árum áður tólf leiki með franska landsliðinu. Hann var landsliðsþjálfari Fílabeinsstrandarinnar frá 2012-14, þjálfaði lið El Jaish í Katar frá 2014-17 og var þjálfari franska liðsins Rennes 2017-18.

#NFFC are delighted to announce that Sabri Lamouchi has been appointed as the club’s new head coach.https://t.co/ZvqVXabJwy