Martin O'Neill rekinn

Martin O'Neill hefur verið rekinn úr starfi knattspyrnustjóra hjá enska B-deildarliðinu Nottingham Forest.

O'Neill staldraði þar með stutt við hjá Forest en hann tók við stjórastarfinu hjá félaginu í janúar á þessu ári og undir hans stjórn endaði liðið í 9. sæti deildarinnar. Roy Keane var aðstoðarmaður O'Neill en hann lét af störfum hjá félaginu í síðustu viku.

O'Neill var þjálfari írska landsliðsins frá 2013-18 en hann lét af störfum sem landsliðsþjálfari í nóvember á síðasta ári. Hann hefur víða komið við á þjálfarferli sínum en meðal þeirra liða sem hann hefur stýrt eru Norwich, Leicester, Celtic, Aston Villa og Sunderland.

#NFFC can confirm that manager Martin O’Neill has left the club.https://t.co/CrN1hQwQYh