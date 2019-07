Cocu ráðinn stjóri Derby

Hollendingurinn Phillip Cocu var í morgun ráðinn knattspyrnustjóri enska B-deildarliðsins Derby County þar sem hann tekur við starfi Franks Lampard sem er tekinn við Chelsea.

Samningur Cocu er til fjögurra ára. Hann er fyrr­ver­andi landsliðsmaður Hol­lend­inga, gerði það gott sem þjálf­ari PSV en hann gerði liðið í þrígang að hol­lensk­um meist­ur­um þegar hann stýrði liðinu frá 2013-18. Hann tók við þjálf­un tyrk­neska liðsins Fener­bahce í fyrra en lét af störf­um þar í októ­ber á síðasta ári.

Der­by komst í úr­slit um­spils­ins um sæti í ensku úr­vals­deild­inni í vor en tapaði þar fyr­ir Ast­on Villa í úr­slita­leik á Wembley.

Phillip Cocu is the new manager of Derby County! ⚪⚫



The former 🇳🇱 international has signed a four-year deal at Pride Park... ✍️#WelkomCocu