Pereira með nýjan samning við United

Manchester United greindi frá því fyrir stundu að brasilíski miðjumaðurinn Andreas Pereira hafi skrifað undir nýjan samning við félagið.

Pereira, sem er 23 ára gamall, er nú bundinn Manchester-liðinu fram í júní 2023 með möguleika á framlengingu um eitt ár.

Brasilíumaðurinn, sem einnig er með belgískt vegabréf, kom inn í akademíu Manchester United árið 2011. Hann hefur spilað 35 leiki með aðalliði félagsins en um tíma var hann í láni hjá spænsku liðunum Granada og Valencia.

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍