Stuðningsmenn Liverpool og City slógust

Stuðningsmenn ensku knattspyrnufélaganna Liverpool og Manchester City slógust inn í lest er hún stoppaði á Portland Street-lestarstöðinni í London fyrir leik liðanna í Samfélagsskildinum í dag.

Myndbönd náðust af slagsmálunum, en enginn hefur enn verið handtekinn vegna málsins. Engin alvarleg slys urðu á fólki. Lögreglan var kölluð á vettvang og voru slagsmálin stöðvuð.

Svo fór að Manchester City vann leikinn í vítaspyrnukeppni, en staðan eftir venjulegan leiktíma var 1:1.

Myndbandið af slagsmálunum má sjá hér að neðan.

Liverpool and City fans in good spirits ahead of the #CommunityShield pic.twitter.com/WpknyCIlxM