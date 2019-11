VAR mark ranglega tekið af Liverpool? (mynd)

Þegar fréttin er skrifuð er hálfleikur í leik Aston Villa og Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Mahmoud Trezeguet kom Aston Villa yfir með marki eftir rúmlega 21 mínútna leik.

Roberto Firmino kom boltanum í mark Aston Villa skömmu síðar en aðstoðardómarinn lyfti flaggi sínu vegna rangstöðu. Myndbandsdómarar skoðuðu atvikið og ákváðu að dómurinn hafi verið réttur.

Hér að neðan má sjá mynd af atvikinu. Var Firmino í rangstöðu eða átti markið að standa?

Leikurinn er í beinni útsendingu á svæði enska boltans á mbl.is.

Roberto Firmino was just offside. Very close, but red is in front of the blue. VAR correct not to overrule linesman.



This is where Hawk-Eye imaging software is crucial, as it provides perspective for the point of attacker's head or shoulder with a defender's foot. #AVLLIV pic.twitter.com/Fe6BLvdBvA