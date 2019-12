Yngsta byrjunarliðið í sögu Liverpool

Liverpool heimsækir Aston Villa í átta liða úrslitum enska deilabikarsins í fótbolta klukkan 19:45 í kvöld. Liverpool stillir upp yngsta byrjunarliðinu í sögu félagsins, en leikmenn úr aðalliðinu eru staddir í Katar til að taka þátt í heimsbikar félagsliða.

Meðalaldur byrjunarliðsins er 19 ár og 186 dagar. Er liðið rúmlega tveimur árum yngra en það sem mætti Plymouth í enska bikarnum í janúar fyrir tveimur árum.

Þekktasta nafnið í byrjunarliðinu er Harvey Elliott, en hann varð yngsti leikmaður sögunnar til að spila í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð, er hann lék með Fulham.

