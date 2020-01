Jóhann Berg Guðmundsson lék seinni hálfleikinn fyrir Burnley í 1:2-tapi liðsins gegn Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Staðan var 2:0 þegar Jóhann kom inn á og spilaði liðið betur með Íslendinginn á vellinum.

Jóhann hefur þrívegis komið af varamannabekknum í síðustu leikjum, eftir að hafa jafnað sig á meiðslum sem hann varð fyrir í landsleik gegn Frökkum í október. „Mér líður vel og ég vill fá að spila sem mest,“ sagði Jóhann í viðtali við heimasíðu Burnley.

„Þetta hefur verið erfitt, en ég er kominn til baka og mér líður vel. Ég er búinn að spila nokkra leiki en auðvitað vill maður vera í byrjunarliðinu. Þess vegna leggur maður mikið á sig á æfingum og vonandi velur stjórinn mig í byrjunarliðið sem fyrst.

Þetta er annað stórt ár fyrir okkur í úrvalsdeildinni. Hvert ár í þessari deild er risastórt. Þetta var auðvitað ekki góð byrjun, en við verðum að laga það á laugardag í bikarnum og svo næsta laugardag í deildinni eftir það,“ sagði Jóhann, en Burnley mætir Peterbrough úr C-deildinni í enska bikarnum næsta laugardag.

Burnley hefur tapað þremur síðustu leikjum sínum og kom Jóhann inn í erfiðri stöðu, 0:2 undir. „Það var ekki annað hægt en að byrja upp á nýtt í seinni hálfleik og reyna. Við vorum 0:2 undir og við vissum að við spiluðum ekki nægilega vel í fyrri hálfleik og við þurftum að laga það, það dugði hins vegar ekki til. Við hefðum þurft að skora fyrr. Við fengum færi en nýttum þau ekki og í þessari deild færðu ekki mikið af færum,“ sagði Jóhann.

