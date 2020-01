Mourinho talaði við sjálfan sig

José Mourinho, knattspyrnustjóri Tottenham, var í góðu skapi á blaðamannafundi í dag. Portúgalinn sat þá fyrir svörum fyrir leik liðsins við Manchester City í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.

Mourinho vissi nákvæmlega hvaða spurningar hann myndi fá, svo hann ákvað að bregða á leik og spyrja sjálfan sig, áður en blaðamennirnir kæmust að.

Mourinho byrjaði að spyrja sjálfan sig hvort einhverjir leikmenn kæmu áður en félagsskiptaglugganum yrði lokað síðar í dag. Síðan spurði hann sig hvort hann væri ánægður með gluggann og að lokum spurði hann sjálfan sig hvort hann vildi ekki fá sóknarmann.

Myndskeið af þessu skemmtilega atviki má sjá hér fyrir neðan.

Jose Mourinho kicked off his press conference on transfer deadline day by interviewing himself 😂 pic.twitter.com/Ogg6Xfv17L