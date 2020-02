Gylfi byrjar með bandið

Gylfi Þór Sigurðsson er í byrjunarliði Everton sem mætir Watford á Vicarage Road kl. 15:00 í dag í ensku úrvalsdeildinni.

Gylfi Þór hefur verið að glíma við nárameiðsli og hefur misst af tveimur síðustu leikjum Everton í ensku úrvalsdeildinni. Hann er aftur á móti klár í slaginn í dag og ber fyrirliðabandið.

Fylgst er með gangi mála í leiknum hér á mbl.is.

⚠️ TEAM NEWS! ⚠️



3️⃣ changes

🔙 Richarlison, Iwobi and Sigurdsson all return



UTT! 🔵 #WATEVE pic.twitter.com/ofeNwPUhja