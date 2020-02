Yngsta byrjunarliðið í sögu Liverpool

Liverpool stillir upp yngsta byrjunarliðinu í sögu félagsins er liðið mætir Shrewsbury í ensku bikarkeppninni í fótbolta klukkan 19:45 á Anfield. Er í annað skipti á leiktíðinni sem Liverpool slær metið.

Meðalaldurinn hjá Liverpool er 19 ár og 102 dagar og er það bæting um 80 daga frá leiknum við Aston Villa í deildabikarnum fyrr á leiktíðinni, þá var aðalliðið í Katar að spila í heimsbikarnum.

Nú er aðalliðið í fríi, sem Jürgen Klopp var búinn að plana fyrir nokkru síðan. Neil Critchley stýrir liðiu í fjarveru Klopp.

Liðin eru að mættast öðru sinni þar sem þau skildu jöfn í Shrewsbury, 2:2, en Liverpool komst þá í 2:0. Elsti leikmaðurinn í byrjunarliðinu er Pedro Chirivella, en hann er 22 ára.

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our line-up to face @shrewsweb 👊 @curtisjr_10 captains the Reds 🔴#LIVSHR | #EmiratesFACup