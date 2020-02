Er þeim óhætt að syngja og fagna?

„And now you‘re gonna believe us, were gonna win the league,“ sungu stuðningsmenn Liverpool eftir 2:0-sigur liðsins gegn Manchester United á Anfield í Liverpool 19. janúar síðastliðinn. Með sigrinum fór Liverpool í 64 stig á toppi deildarinnar og var með 16 stiga forskot á Manchester City sem var í öðru sæti deildarinnar en átti reyndar leik til góða á Liverpool.

Tímabilið 2013-14 komst Liverpool ansi nálægt því að vinna deildina. Stuðningsmenn Liverpool misstu sig í gleðinni nokkuð snemma á því tímabili og voru byrjaðir að kyrja „We‘re gonna win the league“ í kringum hátíðarnar. Liverpool vann 5:0-útisigur gegn Tottenham á útivelli 15. desember 2013 og eftir þann sigur ómaði söngur stuðningsmannanna út allt tímabilið.

