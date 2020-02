„Það sáu þetta allir í dag. Þetta var rautt,” sagði Frank Lampard, knattspyrnustjóri Chelsea eftir 2:1 sigur liðsins á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.

Lampard ræddi umdeilt atvik í leiknum við BBC er Giovani Lo Celso steig á César Azpilicueta í síðari hálfleik. Myndbandsdómarar tóku atvikið til skoðunar um það hvort gefa ætti Argentínumanninu rautt spjald. Ekkert spjald var hins vegar gefið, flestum þeim sem á horfðu til mikillar undrunar.

„Mér leiðist það að vera kalla eftir rauðum spjöldum en þetta var „leggjabrjótur“ (e. leg breaker). Ég er ekki að tala um dóminn sjálfan á þessu sama augnabliki en VAR á að hreinsa svona hluti upp. Þetta er ekki nógu gott,” sagði Frank Lampard eftir leikinn.

Nefndi Lampard einnig að þetta væri í annað sinn á örfáum dögum sem leikmaður í liði andstæðinga Chelsea sleppur við rautt spjald. Á mánudaginn sl. slapp Harry Maguire, fyrirliði Manchester United við rautt spald, er hann sparkaði í Michy Batshuayi, framherja Chelsea. Það atvik var einnig skoðað af myndbandsdómurum.

Umrætt atvik:

"What did you make of the Lo Celso challenge on Azpilicueta Jose?"



Jose: "I did not see it, but I'm sure it was fine."#CHETOT pic.twitter.com/C29LR1dYY4