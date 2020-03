Stjóri Arsenal á batavegi

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, er allur að koma til eftir að hafa greinst með kórónuveiruna. Spánverjinn er sem stendur í einangrun á meðan hann jafnar sig á veikindunum.

Félagið lokaði æfingasvæðinu í kjölfar þess að Arteta smitaðist og allt starfsfólk sem hafði bein samskipti við Arteta eru komin í sóttkví. Arteta notaði Twitter til að koma skilaboðum áleiðis í dag.

„Takk fyrir fögur orð og stuðning. Mér líður þegar betur. Við erum að glíma við fordæmalaust ástand og heilsa fólks er allt sem skiptir máli núna. Verndum hvort annað og komumst í gegnum þetta saman,“ sagði Arteta á samfélagsmiðlinum.

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha